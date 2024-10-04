Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK 0-0 berabere kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Tayfun Dingil, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk.89 Avounou), Burak Süleyman (Dk. 81 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 68 Atakan Akkaynak), Verheydt (Dk. 68 Kasongo)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Hasan Hatipoğlu, Alim Öztürk, Silva (Dk. 45+6 Berkan Mahmut Keskin), Guima (Dk. 90 +2 Alperen Selvi), Liço, Burak Çoban (Dk. 90+2 Niemann), Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Thuram
Sarı kartlar: Dk. 22 Burak Süleyman, Dk. 82 Atakan Akkaynak ( Ahlatcı Çorum FK), Dk. 52 Furkan Köse, Dk. 52 Alim Öztürk, Dk. 58 Guima, Dk. 90+9 Alperen Selvi (Alagöz Holding Iğdır FK)