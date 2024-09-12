Boluspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Boluspor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta maçında Boluspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Zorlu maçtan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Boluspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?