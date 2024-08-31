Erzurumspor - Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi futbolseverler araştırmalar yapıyorlar. Trendyol 1. Lig'de oynanacak olan bu karşılaşma öncesi işte tüm detaylar...

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERZURUMSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı 1 Eylül 19.15'te oynanacak. Mücadele beIN SPORTS MAX 2 ve tabii'de canlı yayınlanacak.