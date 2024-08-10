Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ümraniyespor sahasında Çorum FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ümraniyespor - Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 1. hafta maçında Ümraniyespor ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ümraniyespor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ümraniyespor - Çorum FK maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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