İSTANBULSPOR ŞANLIURFASPOR CANLI İZLE | İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Bu kez müsabakada İstanbulspor ile Şanlıurfaspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?