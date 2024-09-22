1'inci Lig'in 6'ncı haftasında İstanbulspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çaldı. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını ise Serdar Soydan ile Muhammet Ali Doğan üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi İstanbulspor; İsa Doğan, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Vefa Temel, Kerem Şen, Kyassou Diarra ve Emir Kaan Gültekin 11'iyle sahaya çıktı. Konuk ekip Bandırmaspor ise; Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Emre Batuhan Adıgüzel, Yağız Dilek, Mulumba, Diniyev, Kerem Atakan Kesgin, Nomel ve Paulinho ile sahada yer aldı. Karşılıklı pozisyonlarla geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle bitti. Bu sonucun ardından İstanbulspor 13, Bandırmaspor ise 8 puanla haftayı kapatmış oldu.