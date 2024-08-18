Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Barış Çiçeksoyu, Ferhat Çalar
Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Fıratcan Üzüm (Dk. 72 Zuzek), Sinan Osmanoğlu, Etebo (Dk. 46 Nalepa), Yasin Güreler, Mikail Okyar, Amilton (Dk. 82 Mete Kaan Demir), Buğra Çağıran, Metehan Mimaroğlu (Dk. 72 Ensar Kemaloğlu), Gökhan Altıparmak (Dk. 87 Yatabare)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 46 Burak Asan), Oulare, Posmac, Işık Kaan Arslan, İshak Karaoğul (Dk. 84 Enes Alıç), Jefferson (Dk. 66 Estrela), Oğuz Kağan Güçtekin, Avramovski (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Vusal İskandarlı (Dk. 65 Babacar), Berk Yıldız
Goller: Dk. 8 Berk Yıldız (Boluspor), Dk. 47 Metehan Mimaroğlu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 11 Mikail Okyar (Gençlerbirliği), Dk. 50 Vusal İskandarlı (Boluspor)