Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mikail Okyar'ı kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Galatasaray altyapısından yetişen Mikail'in, Eyüpspor, Sakaryaspor formaları da giydiği kaydedildi.
🔴⚫️Hoş Geldin Mikail Okyar ✍️ Kırmızı-karalarımız 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mikail Okyar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği'miz son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar'ı kadrosuna kattı.… pic.twitter.com/MHNPxxWX8Z— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) June 26, 2024