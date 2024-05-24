Trendyol 1. Lig play-off yarı final maçında Bodrum FK ile Çorum FK kozlarını paylaşıyor. 1-1 biten ilk karşılaşmanın rövanşında kazanan finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak. Bodrum FK - Çorum FK müsabakasını haberimizden takip edebilirsiniz...

TFF 1. Lig'de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'e yükselecek son takım merak edilirken play-off yarı final rövanş mücadelesinde Bodrum FK ile Çorum FK karşı karşıya geliyor. Müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BODRUM FK - ÇORUM FK İLK 11'LERİ

Bodrum FK: Diogo, Celustka, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Samet Yalçın, Ahmet Aslan, Burak Çoban, Kenan Özer, Gözdeniz, Cenk Şen

Çorum FK: Hasan, Kerem, Landre, Toure, Erkan, Ferhat, Atakan, Nalepa, Verheijdt, Eren, Geraldo

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Mücadeleyi TRT Spor'dan canlı izleyebilirsiniz...