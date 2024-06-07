Trendyol Süper Lig'e veda eden ve 1. Lig'e düşen Pendikspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı İbrahim Üzülmez'e ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul temsilcisinde 11 maça çıkarken 1 puan ortalaması tutturdu.