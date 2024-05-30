Trendyol 1. Lig play-off final maçında Sakaryaspor ile Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...
SAKARYASPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı 30 Mayıs Perşembe günü saat 20:00'de başladı. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇI 11'LERİ:
Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Donkor, Bülent, Hasan, Rotman, Murat Cem, Sinan Kurt, Dimitrov, Del Valle, Dino
Bodrumspor: Sousa, Celustka, Samet, Kenan, Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali Aytemur, Gökdeniz, Cenk Şen, Burak Çoban
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