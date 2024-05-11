Trendyol 1. Lig’in 34. haftasında Tuzlaspor evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 1-1 berebere kaldı ve Giresunspor ile Altay'ın ardından küme düşen 3. takım oldu.

1'inci Lig'in 34'üncü ve son haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 1-1 berebere kaldı ve Giresunspor ve Altay'ın ardından küme düşen 3'üncü takım oldu.

Haftaya 37 puanla 14'üncü sırada giren Tuzlaspor, 16'ncı sıraya geriledi ve 38 puanla 1'inci Lig'e veda etti. Sahasında Bandırmaspor'u 1-0 yenen Adanaspor 39 puanla ligde kaldı. Konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Şanlıurfaspor ise 38 puan ve ikili averaj üstünlüğü ile Tuzlaspor'u geçerek ligde kalmayı başardı.

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Yasin Kol, Ali Tuna, Hüsnü Emre Çelimli

TUZLASPOR: Emre Koyuncu – Samet Asatekin, Gökhan Akkan (Dk. 82 Sadık Baş), Gameli, Çağrı Giritlioğlu, Hikmet Çiftçi, Ba, Tidiany, Togui (Dk. 66 stankovski), Mehmet Coşkun (Dk. 82 Ahmethan Köse), Mamba

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertuğrul Çetin – Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Amilton (Dk. 87 Musa Çağıran), Buğra Çağıran, Akabueze, Ensar Kemaloğlu (Dk. 90+11 Oltan Karakullukçu), Melih Bostan (Dk. 68 Özgür Çek) , Yatabare

GOLLER: Dk. 90+2 Sadık Baş (Tuzlaspor) - Dk. 31 Gameli (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ba, Hikmet Çiftçi (Tuzlaspor) - Akabueze, Özgür Çek (Gençlerbirliği)