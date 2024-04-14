Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Kocaelispor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kocaelispor - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kocaelispor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Kocaelispor ile Giresunspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Giresunspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

Kocaelispor - Giresunspor MAÇI CANLI İZLE