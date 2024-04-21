Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, evinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Samet Özkul, Ferhat Çalar
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Bülent Uzun, Rotman, Ndlovu (Dk. 59 Kasongo), Burak Süleyman (Dk. 71 Dimitrov), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Samed Onur), Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 86 Koray Kılınç), Del Valle (Dk. 59 Sinan Kurt), Oğuz Yıldırım
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Muharrem Cinan, Mert Kula, Erkam Develi (Dk. 82 Erkan Eyibil), Bardhi, Görkem Bitin (Dk. 65 Melih İnan), Camara (Dk. 46 Ariyibi), Selim Ilgaz (Dk. 46 Dembele), Mikail Okyar (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Uğur Akdemir, Ahmet Kesim
Goller: Dk. 18 ve 45 Del Valle (Sakaryaspor), Dk. 66 Melih İnan (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 26 Burak Süleyman (Sakaryaspor), Dk. 89 Şahverdi Çetin (Ankara Keçiörengücü)