Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Sakaryaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü vmaçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?