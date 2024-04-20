Çorum FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Çorum FK - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Çorum FK sahasında Adanaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Çorum FK - Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.04.2024- 10:46 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024- 10:52