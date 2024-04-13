Trendyol 1. Lig'in 30. hafta karşılaşmasında Keçiörengücü ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri Görkem Bitin ve Muharrem Cinan kaydetti. G.Birliği'nin tek golü ise Amilton'dan geldi.
Bu sonucun ardından 6 maç sonra kazanan Keçiörengücü 36 puana yükseldi. 6 maç sonra kaybeden Gençlerbirliği ise 44 puanda kaldı.
Ligin 31. haftasında Keçiörengücü deplasmanda Sakaryaspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.