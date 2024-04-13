Boluspor 1-0 Ümraniyespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30’uncu haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 1-0 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri