Trendyol 1. Lig'de 29. hafta maçında Gençlerbirliği ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor 1-1 berabere kaldı.

Üç maçlık galibiyet serisi sona eren Gençlerbirliği, beraberlik sonrası puanını 44 yaptı. Kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor ise puanını 31'e yükseltti.

Öte yandan Gençlerbirliği'nin 19 yaşındaki futbolcusu Melih Bostan, üst üste dördüncü maçında gol sevinci yaşadı.

İlk devrenin son bölümünde orta sahada topu alan Adanasporlu oyuncu Dabo, kalecinin önde olduğunu gördü ve aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Mehmet Sıraç Akpınar

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba, Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Ensar Kemaloğlu (Dk. 71 Mustapha Yatabare), Akabueze, Amilton, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 27 Jimmy Durmaz-Dk. 86 Siliki), Melih Bostan (Dk. 86 Oltan Karakullukçu)

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Yepie), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Ciss (Dk. 88 Lukaku), Dabo, Harun Alpsoy (Dk. 46 Evren Korkmaz), Oberlin (Dk. 72 Ferhat Katipoğlu), Junior Fernandes

Goller: Dk. 19 Melih Bostan (Gençlerbirliği), Dk. 45+1 Dabo (Adanaspor)