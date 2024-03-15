Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Bandırmaspor sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bandırmaspor - Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bandırmaspor ile Eyüpspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BANDIRMASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bandırmaspor - Eyüpspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Bandırmaspor - Eyüpspor MAÇI CANLI İZLE