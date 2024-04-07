Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan ev sahibi ekip, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu.

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında evinde karşılaştığı Altay'ı 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-sarılılar tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında sahasında Altay ile karşılaştı. Eflatun-sarılılar, İzmir ekibini Gianni Bruno'nun 2, Recep Niyaz ve Adrien Regattin'in golleriyle 4-1 yenerek puanını 67'ye yükseltti. Ligde ilk 2 takımın doğrudan üst lige yükseldiği 1. Lig'de Eyüpspor, üçüncü sıradaki Sakaryaspor ile puan farkını 17'ye çıkararak ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig bileti aldı.

LİDERLİK ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDI

Trendyol 1. Lig'in 2023-2024 sezonunda 6 haftada 6 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor, sezon boyu götürdüğü liderliği 29. haftada şampiyonlukla taçlandırdı. Eflatun-sarılılar rakip filelere 68 gol gönderirken kalesinde de 25 gol gördü. Bu sezon iç sahada oynadığı 15 maçın 13'ünde galibiyet elde ederken, bu kulvarda da 39 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor.

ARDA TURAN, İLK TAKIMIYLA ŞAMPİYONLUĞA UZANDI

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ceketini giyen Arda Turan, 2022-2023 sezonunun 33. haftası öncesi 14 Nisan 2023'te Eyüpspor'da göreve getirilirken ilk maçına Göztepe karşısında çıktı. Takımının başında normal sezonu 6. sırada tamamlayan Turan, 1. Lig play-off 1. Turu'nda Sakaryaspor'u elerken, çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. turda Bodrum FK'ya elendi. Yeni sezona ise başarılı bir giriş yapan genç teknik adam, sezon sonuna kadar lider götürdüğü ligin bitimine 5 hafta kala ilk 2 sırayı garantiledi ve antrenörlük kariyerinin başında ilk takımıyla şampiyonluk yaşamayı başardı.

BRUNO VE AHMED KUTUCU GOLLERİYLE TAŞIDI

Eflatun-beyazlılar ligde 65 golle bu alanda da zirvede yer alırken, forvet oyuncuları Gianni Bruno ve Ahmed Kutucu golleriyle ön plana çıktı. Belçikalı futbolcu 28. maçını oynadığı Altay karşısında 2 gole imza atarak 16. golüne ulaştı. Sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu, bu sezon 14 gol kaydetti. Ganalı orta saha oyuncusu Prince Obeng Ampem'in 9 golü bulunurken, tecrübeli futbolcu Caner Erkin ise 6 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

CLARO, ROBİN, AMPEM VE BRUNO

Arda Turan, bu sezon takımda en fazla süre verdiği isimler Luccas Claro, Robin Yalçın, Prince Obeng Ampem ve Gianni Bruno oldu. Bu oyuncular 28 maçta forma giyerken, Murat Uçar da 27 müsabakaya çıktı.

SON 10 YILDA 3 LİG ŞAMPİYONLUĞU

Uzun yıllar TFF 2. Lig'de mücadele eden ve 2014 yılında düştüğü 3. Lig'den 1 sezon sonra tekrar şampiyon olarak 2. Lig'e yükselen Eyüpspor, 2020-2021 sezonunda da 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolda yaptığı yatırımların meyvesini alan eflatun-sarılılar, 1. Lig'de ilk sezonunda play-off oynama başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezon da play-off yarı finalinde elenen İstanbul ekibi bu istikrarı bu sezona da yansıtarak Süper Lig bileti almaya hak kazandı. Eyüpspor, önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Süper Lig heyecanı yaşayacak.

3 SEZONDA 3 FARKLI İLÇE TAKIMI

Eyüpspor'un Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından son 3 sezonda İstanbul'un 3 farklı ilçesi en üst lig olan Süper Lig'e yükseldi. 2021-2022 sezonunda Ümraniyespor, 70 puanla ligi ikinci bitirerek bu başarıyı elde ederken, 2022-2023 sezonunda Pendikspor, play-off finalinde kupaya uzanan taraf olmuştu. Öte yandan İstanbulspor da 2022 yılında play-off'lardan Süper Lig bileti alan bir başka İstanbul takımı oldu.