Ümraniyespor, 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup oldu. Şanlıurfaspor'a galibiyeti getiren golü 45+3'üncü dakikada İshak Çakmak kaydetti.
STAT: Ümraniye Şehir
HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Selahattin Altay, Egemen Savran
ÜMRANİYESPOR: Abdulsamed Damlu - (Dk. 46 Übeyd Adıyaman), Uğur Kaan Yıldız, Cavare, Glumac, Emre Kaplan (Dk. 72 Hasan Ayaroğlu), Serkan Göksu, Diniyev (Dk. 60 Muhammed Mert), Onur Ayık (Dk. 19 Melih Okutan), Atalay Babacan, Emrecan Bulut, Saponjic (Dk. 46 Emre Demir)
ŞANLIURFASPOR: Tokotaev - Semih Karadeniz, Coelho, Mehmet Yiğit, Ümit Kurt (Dk. 60 Harris), Barış Gök, İshak Çakmak (Dk. 90+3 Landel), Begic, Adem Eren Kabak (Dk. 65 Cumali Bişi), Dening (Dk. 90+1 Tolga Ünlü), Paixao (Dk. 90+1 Aldair)
GOL: Dk. 45+3 İshak Çakmak (Şanlıurfaspor)
SARI KARTLAR: Glumac, Hasan Ayaroğlu (Ümraniyespor), Harris, Coelho (Şanlıurfaspor)