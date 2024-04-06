Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Kadir Beyaz, Sabri Öğe
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman (Dk. 74 Dimitrov), Murat Cem Akpınar, Hasan Kılıç, Roshi (Dk. 66 Sinan Kurt), Del Valle (Dk. 54 Çağlayan Menderes), Erdi Dikmen, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 74 Oğuz Yıldırım)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 76 Camara), Berk Yıldız (Dk. 61 Tunahan Çiçek), Gigic (Dk. 68 Hüsamettin Yener), Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç, Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 46 Vusal Iskandarlı), Diarrassouba (Dk. 46 Nogueira Junior)
Goller: Dk. 3 Del Valle, Dk. 43 Roshi (Sakaryaspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Muhammed Himmet Ertürk, Dk. 45+2 Rotman, Dk. 62 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 56 Berk Yıldız, Dk. 61 Onur Ulaş (Boluspor)