Trendyol 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor ile Altay kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Kabongo Kasongo (p) ve Yonathan Del Valle kaydetti.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 47 puana yükseldi. Altay ise 15 puanda kaldı.
Ligin 28. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Altay ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Selahattin Altay, Serdar Osman Akarsu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes (Dk. 78 Erdi Dikmen), Kasongo (Dk. 84 Koray Kılınç), Rotman, Sinan Kurt, Samed Onur (Dk. 46 Murat Cem Akpınar), Simon, Del Valle (Dk. 70 Burak Süleyman), Dimitrov (Dk. 70 Roshi), Bülent Cevahir, Muhammed Himmet Ertürk
Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Salih Sarıkaya, Murat Berkan Demir (Dk. 73 Onur Efe), Caner Baycan (Dk. 62 Ali Kızılkuyu), Enes Öğrüce, Kuban Altunbudak, Deniz Kadah, Özgür Özkaya, Nurettin Küçükdeniz (Dk. 62 Emre Tangeldi)
Goller: Dk. 35 Kasongo (Penaltıdan), Dk. 58 Del Valle (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Özgür Özkaya, Dk. 43 Ceyhun Gülselam, Dk. 45 Nurettin Küçükdeniz (Altay), Dk. 56 Simon, Dk. 89 Murat Cem Akpınar (Sakaryaspor)