Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yendi.
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Sabri Öğe
Bitexen Giresunspor: Erkan Anapa, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin, Kadir Seven, Anıl Yiğit Çınar (Dk. 46 Alperen Köşker), Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Enishan Ceylan (Dk. 63 Furkan Arda Kabaca), Furkan Kütük, Şahin Dik (Dk. 74 Emre Nizam), Şenel Hami Aydemir (Dk. 46 Muhammet Turhan (Dk. 75 Mert Han Kurt))
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Semih Karadeniz, Diogo Özçakmak, Mboula (Dk. 80 Mehmet Yiğit), Barış Gök, İshak Çakmak, Dening (Dk. 80 Muhammed Kiprit), Begic (Dk. 71 Landel), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 44 Cumali Bişi), Aldair (Dk. 71 Barış Ekincier), Paixao
Goller: Dk. 15 Begic, Dk. 34 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 37 ve 56 Paixao, Dk. 77 Dening, Dk. 83 Mehmet Yiğit (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Enishan Ceylan, Dk. 77 Mehmet Keskin, Dk. 90 Furkan Arda Kabaca (Bitexen Giresunspor), Dk. 72 Mboula (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor)