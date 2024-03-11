Trendyol 1. Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Manisa FK ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Manisa'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Osmanoğlu, 22'de Jetmir Topalli ve 85'te ise Oğuz Gürbulak kaydetti. Konuk takımın golleri ise 74. dakikada Ivan Saponjic ve 80'de Emre Demir'den geldi.

Bu sonucun ardından 3 maç sonra kazanan Manisa FK 31 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Manisa FK deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise sahasında Adanaspor'u ağırlayacak.