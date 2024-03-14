Trendyol 1. Lig'de 27. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
YARIN
20.30 Gençlerbirliği-Kocaelispor: Erkan Özdamar
16 MART CUMARTESİ
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu
20.30 Göztepe-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
17 MART PAZAR
13.30 Bodrum FK-Boluspor: Alpaslan Şen
13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor: Sarper Barış Saka
16.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Ayberk Demirbaş
16.00 Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Batuhan Kolak
20.30 Sakaryaspor-Altay: Ali Yılmaz