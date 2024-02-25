Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Boluspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Boluspor - BB Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kald��ğı yerden devam ediyor. Boluspor ile BB Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Boluspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLUSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Boluspor - BB Erzurumspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT AVAZ'da canlı yayınlanacak.

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Boluspor - BB Erzurumspor MAÇI CANLI İZLE