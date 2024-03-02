Tuzlaspor 1 - 1 Ankara Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1.Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Tuzlaspor sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı. İşte detaylar...