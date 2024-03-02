Trendyol 1.Lig'de 25. hafta maçında Tuzlaspor sahasında Ankara Keçireöngücü ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Maçta gol perdesini konuk ekipte 19. dakikada Camara açtı. Tuzlaspor ise Mamba'nın 34. dakikada attığı golle skora denge getirdi.
Tuzlaspor beraberliğin ardından puanını 24 yaptı. Ankara Keçiörengücü ise 31 puana yükseldi.
26. hafta müsabakasında Tuzlaspor deplasmanda Kocaelispor'un konuğu olacak.
Ankara Keçiörengücü ise sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek.