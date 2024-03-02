1'inci Lig'de geçen hafta evinde son sıradaki Giresunspor'u 1-0 yendikten sonra kümede kalma mücadelesinde az da olsa umutlanan Altay dün deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 kaybederek taraftarını üzdü. Bitime 9 hafta kala maç fazlasıyla kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan İzmir ekibi sergilediği futbolla ümit vermiyor. Kadrosunun büyük bölümü altyapıdan yetişen gençlerden oluşan siyah-beyazlılar, Ümraniyespor'a yenilerek deplasmanda üst üste 4'üncü mağlubiyetini aldı.

Bu periyotta Tuzlaspor (2-0), Göztepe (4-0), Bodrum FK (3-0) ve Ümraniyespor'a (2-0) mağlup olan Altay, kalesinde 11 gol görürken, gol atma başarısı gösteremedi. Altay bu sezon dış sahada oynadığı 13 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 11 yenilgi alıp topladığı 4 puanla en başarısız takım oldu. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ni konuk edecek İzmir temsilcisi, sezonu Sakaryaspor (D), Bandırmaspor, Eyüpspor (D), Çorum FK, Manisa FK, Boluspor (D), Adanaspor ve Keçiörengücü (D) maçlarıyla tamamlayacak.