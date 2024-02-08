Trendyol 1. Lig'de doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe, ara transfer döneminde 4'üncü takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce İsveçli orta saha Ramon Pascal Lundqvist, Brezilyalı stoper Heliton ve gurbetçi oyuncu Turgay Gemicibaşı ile sözleşme imzalayan Göztepe, golcü Romulo Cardoso'yu da resmen kadrosuna kattı. Son olarak ülkesi Brezilya'da Club Athletico Paranaense forması giyen 21 yaşındaki forvet satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiralandı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "2002 doğumlu hücum oyuncusu Romulo Cardoso ve kulübü Club Athletico Paranaense ile oyuncunun satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Son olarak Brezilya ekiplerinden C Paranaense forması giyen Cardoso'nun, Brezilya Serie A kariyerinde 45, Brezilya Campeonato Paranaense kariyerinde 18 ve Copa Libertadores kariyerinde ise 13 maç bulunuyor" denildi.