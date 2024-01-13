Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Manisa FK ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manisa FK - Kocaelispor maçı 14 Ocak Pazar günü saat 13:30'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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Manisa FK - Kocaelispor maçı CANLI İZLE