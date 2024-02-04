Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçında Erzurumspor FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Fatih Tokail, Yusuf Susuz, Serdar Osman Akarsu
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp (Dk. 90+2 Mustafa Gürkan Varlık), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 66 Rosheuvel), Özgür Sert (Dk. 66 Hasan Batuhan Artarslan), Sefa Akgün (Dk. 90+2 Muhammed Yavaş), Furkan Özhan (Dk. 81 Alican Özfesli), Eren Tozlu
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Tolga Ünlü, Mehmet Yiğit, Mboula, Barış Gök, Barış Ekincier (Dk.46 Semih Karadeniz), İshak Çakmak (Dk. 89 Abdullah Aydın), Landel, Harris, Dening (Dk. 89 Balde), Marco Paixao
Goller: Dk. 3 Mustafa Yumlu, Dk. 35 Furkan Özhan (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 57 İshak Çakmak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 74 Orhan Ovacıklı, Dk. 88 Mehmet Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK)