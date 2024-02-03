Kocaelispor 1-0 Adanaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Kocaelispor seriye bağladı!

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Kocaelispor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini elde etti.

TFF 1. Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2024- 18:08 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024- 18:10