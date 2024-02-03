1'inci Lig'de direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Göztepe ile kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın Gürsel Aksel Stadı'ndaki randevusunda gülen Göztepe oldu: 4-0. Ezeli rakibini evinde farkı yenen Göztepe 42 puana yükselip 2'nci sıradaki yerini korudu. Göztepe 45+2'nci dakikada Yalçın'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi bu skorla galip tamamladı. Yalçın bu kez 58'inci dakikada sahne aldı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0. Messaoudi 72'nci dakikada durumu 3-0 yaptı. Taha 90+4'üncü dakikada durumu belirleyen golü attı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Göztepe 3 puanı aldı. Göz-Göz, Süper Lig younda kayıp yaşamazken, Altay ise 11 puanda kalıp ümit tüketti.

13'üncü dakikada Göztepe gole yaklaştı. Orta alanda topu alan Yalçın, Altay ceza alanına girdi. Yalçın'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci Mustafa gole izin vermedi.

33'üncü dakikada İsmail'in kullandığı serbest vuruşta Lundqvist topa kafayı vurdu, İsveçli oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

40'ıncı dakikada Göztepe penaltı kazandı ama VAR uyarısı ile karar değişti. Ahmed Ildız, Sefa tarafından yere düşürüldü, hakem önce beyaz noktayı gösterdi. VAR merkezinden gelen uyarının ardından pozisyonun ardından tekrar izleyen hakem penaltıyı iptal etti.

45+2'nci dakikada Göztepe öne geçti. Lundqvist'in kullandığı köşe atışında Taha aşırttı, Yalçın bomboş pozisyonda Yalçın topa dokundu: 1-0.

51'inci dakikada Özgür, ceza sahası dışı sol çaprazından kaleyi yokladı, top az farkla yandan auta çıktı.

58'inci dakikada Göztepe'de Yalçın kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Ahmed'in pasıyla Altay ceza alanına sokulan İsmail ceza sahasına ortasını yatı, topu önünde bulan Yalçın fileleri sarstı: 2-0.

72'nci dakikada Göztepe farkı üçledi. Celil'in ortasında Altay ceza sahası içinde topla buluşan Messaoudi düzgün bir vuruşla golü yaptı: 3-0.

90+4'üncü dakikada orta sahadan topu kapan Taha ceza sahası dışından çok sert vurdu: 4-0.

Mücadele Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Alpaslan Şen, Nurettin Dinçer Demir, Serdar Soydan

GÖZTEPE: Lis – Ogün, Taha, Tarkan, Heliton, İsmail, Dennis (Dk, 71 Nielsen), Yalçın (Dk. 82 Mamah), Ahmed (Dk,71 Celil) , Lundqvist (Dk. 62 Messaoudi), Kubilay

ALTAY: Mustafa (Dk. 46 Ulaş)- Arda (Dk. 53 Caner), Kuban, Sefa, Özgür, Onur, Ceyhun, Murat Berkan (Dk.82 Mehmet Onur), Mehmet, Eren, Nurettin (Dk. 53 Enes)

GOLLER: Dk. 45+2 ve Dk. 58 Yalçın, Dk. 72 Messaoudi, Dk. 90+4 Taha (Göztepe)

SARI KARTLAR: Arda, Sefa (Altay)