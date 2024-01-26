TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni CEO'su Nicolas Anelka, "Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak çok büyük bir hedef. Aklımda olanları gerçekleştirmek istiyorum. Şu an nerde olmak istediysem oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni az çok tanıdıysa Türkiye ve İstanbul'u ne kadar sevdiğimi bilirler. Benim başarmam için şu an her şey hazır" dedi.

1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da CEO'luk görevine getirilen Nicolas Anelka ile sözleşme imzalandı. Nicolas Anelka imza töreninin ardından açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Anelka, "Benim için çok zevkli ve hedefli bir yolculuk. Şu an itibarıyla çok sevdiğim bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. Bu kulübün gelişimini görmek için çok sabırsızım. Kulübün felsefesinde, düşüncesinde ve kulübün içinde yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Şu an Türkiye'de futbol seviyesinin yeteri kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım tecrübelerim ve bu hayatta yaşadıklarımla Ümraniyespor ve Türk futboluna bir şeyler katabilirim. Çocukları çok seviyorum, alt yapıyı çok seviyorum. Burada olma sebeplerimden bir tanesi de genç oyuncuları keşfederek onları Türk futboluna kazandırmak. Hep birlikte bunu yapabileceğimize inanıyorum. Türk futbolunu mental olarak da geliştirmemiz gerekiyor. Daha iyisini ve daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kolay olmayacak, beraber çok çalışmamız gerekiyor. Eminim ki başarabileceğiz. Bir günde olmayacak, sabırlı olmamız gerekiyor ben uzun vadede buradayım. Bu hedeflere beraber ulaşacağız. Buna eminim. Ümranyispor olarak bu konuda çok istekliyiz. Başkanımızın, benim ve İbrahim'in hedeflerinden bir tane bu kulübü en yukarıya taşıyabilmek. Önümüzdeki 5 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi konsantre olmamız gerekiyor. Sonrasına hep beraber bakarız. Kolay olmayacak ama başaracağız" ifadelerini kullandı.

"ÜMRANİYESPOR'UN CEO'SU OLMAK ÇOK BÜYÜK BİR HEDEF"

Nicolas Anelka neden Ümraniyespor'u seçtiği sorulması üzerine, "Neden olmasın? Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak çok büyük bir hedef. Aklımda olanları gerçekleştirmek istiyorum. Şu an nerde olmak istediysem oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni az çok tanıdıysa Türkiye ve İstanbul'u ne kadar sevdiğimi bilirler. Benim başarmam için şu an her şey hazır" cevabını verdi.

"BÜYÜK İSİMLERİN TÜRKİYE'YE GELMESİNE ŞAŞIRMIYORUM"

Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine şaşırmadığını dile getiren Anelka, "Hala çok büyük isimlerin Türkiye'ye geldiğini görüyorum ve bundan çok mutluyum. Türk futbolunun seviyesini yukarıya taşıyor. Yurt dışına çok güzel bir görüntü veriyor Süper Lig'in kalitesi anlamında. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hala büyük isimleri getirebileceğini gösteriyor. Türkiye'de her zaman kalite vardı. Büyük isimlerin Türkiye'ye gelmesine şaşırmıyorum ve böyle devam edecek" dedi.

"İLK HEDEFİM ÜMRANİYESPOR'DAKİ GENÇ OYUNCULARI TANIMAK"

Hedeflerinden bahseden Nicolas Anelka, "Şu an ilk hedefim Ümraniyespor'daki genç oyuncuları tanımak. Zaten önemli olan sahip olduğumuz genç oyuncuları yukarıya taşıyabilmek. Sonrasında tabii ki Fransa'daki altyapı ve akademileri ezbere biliyorum. Gelişimin sebeplerinden bir tanesi de bu. Aradaki bağlantıyı çok iyi yapabilecek biriyim. Şu ana kadar zaten telefonum susmadı ve birçok futbolcu bize katılmak istiyor. Şu an gözlemlemek için buradayım. Hocayla toplantı yapacağım. Neye ihtiyacı varsa ona göre değerlendiririz" diye konuştu.

Anelka şu sözlerle sözlerini noktaladı:

"Hayal ettiklerimiz arasında var tabii ki. Ama bu CEO olarak yaptığım görevi daha çok benimsiyorum. Düşündüklerimi gerçekleştirmek ve kulübü daha yukarıya taşımak için bu görev bana daha çok layık. Çok farklı görevdeyim şu an."

ÖMÜR AYDIN: AYNI RÜYAYI GÖRDÜĞÜMÜZE İNANDIĞIMIZ ANDA İKİMİZ DE ÇOK HEYECANLANDIK

Uzun vadede herkesin konuştuğu bir Ümraniyespor oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Ömür Aydın, "Bizler futbolda, sporda yöneticiler olarak hayal etmek zorundayız. Bu hayalleri de ideale ve vizyona çevirmek zorundayız. Her gün bir adım daha öteye girmek, her gün futbolda ve sporda yeni bir şeyleri kazandırmak için mücadele etmek zorundayız. Ümraniyespor'da yönetim anlayışımız; sadece sporu, futbolu yeşil sahadan ve 90 dakikadan ibaret olarak görmek değil. En iyi statları yapabilirsiniz, en iyi ekipmanlara sahip olabilirsiniz ama bunun içini bir kültürle, bir yönetim anlayışıyla, bir fikirle doldurmadığınız sürece bir öneminin olmadığını düşünüyoruz. Kendi milli ve manevi değerlerimiz üzerinden dünya futbol standartlarını inşa etmek üzere bir fikir ortaya koyduk. Ahlaklı, adaletli, liyakatlı bir yapı ile spor yönetimini çepeçevre çevreleyen bir anlayış ortaya koyduk. Bizim için yönetimin sürdürülebilir olması lazım. Bizler gideriz ama kulübün öyle bir kültüre sahip olması gerekiyor ki kim gelirse gelsin yapı taşlarının yerinden oynamaması gerekiyor. Bunun yanında sportif başarılar da es geçilemez. Nicolas Anelka'ya CEO'luk görevini teklif ettik. Tamamen düşündüğümüz şey bu anlayışını, fikri, bu vizyonu birlikte hayata geçirebilmekti. Nicolas Anelka ile birlikte Ümraniyespor'un dünya standartları çerçevesinde bir kulüp kültürünün, bir işleyişinin, bir bakış açısının kazanılmasıydı. Kendisinin muazzam bir kariyeri, muazzam bir profesyonel hayatı, muazzam bir kişiliği var. Aynı rüyayı gördüğümüze inandığımız anda ikimiz de çok heyecanlandık. Anelka'nın bize verdiği o profesyonelliğindeki ilham, heyecanlandırıcı ruh bizi kısa ve uzun vadede herkesin konuştuğu bir Ümraniyespor'u sizlere sunma fırsatı verecekti" şeklinde konuştu.

"ANELKA BU HİKAYENİN ÖNEMLİ BİR FAKTÖRÜ"

Nicolas Anelka'dan öğrenecekleri çok şey olduğunu dile getiren Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın: "Anelka kesinlikle bunun başlangıcı ve en önemli parçalarından bir tanesi. Hiçbir şey saha yaparak, en iyi formaları satın alarak, en iyi topları satın alarak, büyük stadyumlar yaparak olmuyor. Eğer ona bir ruh vermezseniz, anlam kazandırmazsanız içi boş kalıyor. Anelka'nın yaşadığı başarılar ile bize vereceği ilham çok kıymetliydi. Kendisinin profesyonel bakış açısı ve dünya kulüplerinde geçirdiği zaman çok önemliydi. Ondan öğrenebileceğimiz çok şey olduğu için Anelka bu hikayenin önemli bir faktörü" dedi.

"ANELKA'YA 'BİZİMLE FUTBOLU DEĞİŞTİRMEYE VAR MISIN?' DEDİM"

Başkan Ömür Aydın sözlerine şu ifadelerle nokta koydu:

"Fatih hocamla, Mustafa hocamla yaptığımız görüşmelerde bilimi futbolun içine dahil etmemiz gerekiyordu. Üniversitelerle iş birliklerimiz gerçekleşti. Bir şeyler yapmaya ve bir noktaya getirmeye kararlıydık. Burada bir dünya görüşüne de ihtiyacımız vardı. Bütün dünyanın hayranlıkla baktığı, hem kariyeri hem kişiliği açısından örnek bir isim olması gerekiyordu. Masada birçok isim vardı ama hiçbiri dört dörtlük oturmuyordu bu fikre. Hem Fenerbahçelilerin hem Galatasaraylıların hem Beşiktaşlıların bütün Türkiye'deki bütün futbolseverlerin gönül verdiği bir isim olduğunu inandığım için. Kariyerini tartışacak hiçbir konu yok. Anelka'ya 'Bizimle futbolu değiştirmeye var mısın? Sana ihtiyacımız var" dedim. O dakikadan sonra düşünmedi. Bütün samimiyetiyle hep bizim yanımızda oldu."