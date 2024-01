Nicolas Anelka: Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak çok büyük bir hedef!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un yeni CEO'su Nicolas Anelka, "Benim için Ümraniyespor'un CEO'su olmak çok büyük bir hedef. Aklımda olanları gerçekleştirmek istiyorum. Şu an nerde olmak istediysem oradayım. İstanbul'dayım, Türkiye'deyim. Türkiye'yi çok seviyorum. İnsanlar beni az çok tanıdıysa Türkiye ve İstanbul'u ne kadar sevdiğimi bilirler. Benim başarmam için şu an her şey hazır" dedi.