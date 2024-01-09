Son dakika transfer haberi: Trendyol 1. Lig ekiplerinde Eyüpspor, flaş bir transfere imza atmak üzere. Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini yaptığı takım, bir dönem Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen o futbolcuyu transfer etmek üzere. İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile yollarını ayırması beklenen Badou Ndiaye, transferin gözdesi oldu. Senegalli futbolcuya Eyüpspor'un resmi transfer teklifi yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Özellikle hedefini Süper Lig olarak belirleyen ve 1. Lig'de zirvenin sahibi olan Eyüpspor'un deneyimli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Ndiaye ile Eyüpspor'un resmi görüşmeleri birkaç güne kadar başlayacak. Transferi bitirmeyi hedefleyen İstanbul ekibi, Ndiaye'nin 1. Lig'de forma giymek istememesi halinde yarım sezonluğuna Pendikspor'a kiralayabileceği de gelen haberler arasında yer aldı. Adana Demir'de 44 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, 8 gol ve 5 asist üretti.

Daha önce Osmanlı ve Galatasaray formaları giyen Ndiaye, 2022-23 sezonu öncesinde Yunanistan ekibi Aris'ten Adana Demir'e transfer oldu.