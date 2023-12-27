1. Lig'de Ahmed Kutucu fırtınası!

1'inci Lig'de sezonun ilk yarısında oynadığı 17 maçta 14 galibiyet 3 mağlubiyet alarak 42 puan toplayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, en yakın rakibine 9 puan fark atmış durumda. Süper Lig'e yükselme yarışında en büyük favori durumunda yer alan İstanbul ekibi, 17 maçta attığı 46 golle de maç başına 3.0 gol ortalamasına yaklaşmış durumda. Eyüpspor'un yakaladığı bu başarıda en büyük paylardan birisi de Ahmed Kutucu'ya ait.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA AÇIK ARA ZİRVEDE

23 yaşındaki Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor'un ligde oynadığı bütün maçlarda forma giydi. Kendisinden uzun süredir beklenen istikrarı İstanbul ekibinde yakalayan Kutucu, 12 gol atarak gol krallığı yarışında ilk sırada yer aldı. En yakın rakiplerinden 4 gol önde bulunan yetenekli oyuncu, 12 golü 11 farklı maçta bularak başka bir önemli istatistiğe de imza attı. Kutucu, attığı 12 golün yanı sıra 4 de asist yaparak toplam 16 gollük katkı sağladı. Kutucu, Eyüpspor'un attığı 46 golün yaklaşık 37'sine direkt etki etmeyi de başardı.

MİLLİ TAKIMI HEDEFLİYOR

Ahmed Kutucu, yakaladığı istikrar ve form durumuyla A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer almayı hedefliyor. Ligin ikinci yarısında da form durumunu devam ettirmeyi amaçlayan 23 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk kez 2019 yılında A milli formayı terletmişti. Kutucu, sadece 2 kez A milli formayı giydi.