Ümraniyespor 2-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ümraniyespor sahasında kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ümraniyespor sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.