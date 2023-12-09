Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor ile Keçiörengücü kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Tomislav Glumac ve Coshqun Diniyev kaydetti.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor üst üste 2. galibiyetini aldı ve 18 puana yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Ümraniyespor deplasmanda Erzurumspor'a konuk olacak. Keçiörengücü ise sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.