Trendyol 1. Lig'in 15. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor sahasında Giresunspor'la kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Sakarya'ya galibiyeti getiren golleri Yonathan Del Valle, Sinan Kurt ve Dino Ndlovu kaydetti. Giresun'un tek golü ise Anıl Çınar'dan geldi.
Bu sonucun ardından 9 maçtır yenilmeyen Sakaryaspor 26 puana yükseldi. 4 maçtır kaybeden Giresunspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin 16. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Tuzlaspor'la karşılaşacak. Giresunspor ise Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.