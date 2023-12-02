1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Boluspor, sahasında Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldu.
18'inci dakikada gole yaklaşan takım Eyüpspor oldu. Eyüpspor takımından Gianni Bruno kaleye yakın noktadan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
43'üncü dakikada rakibine faul yapan Onur Ulaş, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
53'üncü dakikada Eyüpspor öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahası içinde topa son anda dokunan Bruno topu filelere gönderdi: 0-1.
60'ıncı dakikada Eyüpspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafayı vuran Bruno, topu filelere gönderdi: 0-2.
71'inci dakikada Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Kulembe'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-3.
Karşılaşma Eyüpspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.