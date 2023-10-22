Trendyol 1. Lig'de 9. hafta maçında Ümraniyespor evinde Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.



Ümraniyespor'un galibiyet sayılarını 13. dakikada Popov, 59. dakikada Bregu ve 90+8. dakikada Klonaridis kaydetti. Manisa FK'nın gollerini ise 47. dakikada Tugay Kacar ve 90+2. dakikada Sandro Lima attı.



Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 13 puanda kaldı.

