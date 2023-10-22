Ümraniyespor 3-2 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET)
1. Lig'de 9. hafta maçında Ümraniyespor sahasında Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2023- 18:13
Ümraniyespor'un galibiyet sayılarını 13. dakikada Popov, 59. dakikada Bregu ve 90+8. dakikada Klonaridis kaydetti. Manisa FK'nın gollerini ise 47. dakikada Tugay Kacar ve 90+2. dakikada Sandro Lima attı.
Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 13 puanda kaldı.