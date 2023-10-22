Haberler TFF 1. Lig Haberleri Giresunspor 0-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Giresunspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.



Yeşil-beyazlı ekibin 10 kişi tamamladığı maçta Boluspor deplasmanda 1-0 kazandı.



Boluspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Naby Oulare kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Boluspor, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek 9 puana yükseldi.



Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.



