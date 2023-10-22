Giresunspor 0-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET
Trendyol 1. Lig'de Boluspor deplasmanda Giresunspor'u 60. dakikada Naby Oulare'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 22.10.2023- 18:10
Yeşil-beyazlı ekibin 10 kişi tamamladığı maçta Boluspor deplasmanda 1-0 kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golü 60. dakikada Naby Oulare kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Boluspor, iki maçlık mağlubiyet serisine son vererek 9 puana yükseldi.
Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Giresunspor ise 5 puanla ligin dibinde kaldı.