Haberler TFF 1. Lig Haberleri Altay 0-3 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Altay, konuk ettiği Ümraniyespor'a 3-0 mağlup oldu.



İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR



7. dakikada ceza sahasına giren Melih'in şutunda kaleci Eren topu zorlukla kurtarmayı başardı.



16. dakikada Serkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saponjic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



60. dakikada sol kanattan Ali'nin pasında topu alan Paixao'nun ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Abdulsamed meşin yuvarlağı kornere çeldi.



67. dakikada Diniyev'in ceza sahası dışından sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1



78. dakikada sol kanattan yapılan ortada arka direkte Onur Ayık, topu filelere gönderdi.



90. dakikada savunma arkasına sarkan Muhammed Mert, kaleci Eren ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolladı. 3-0