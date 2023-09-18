Sakaryaspor Bodrumspor maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? Sakaryaspor Bodrumspor maçı saat kaçta?
Trendyol 1. Lig'in 5 haftasında Sakaryaspor, evinde Bodrumspor'u ağırlayacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Sakaryaspor ile Bodrumspor karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
SAKARYASPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sakaryaspor - Bodrumspor maçı 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabakayı TRT spor'dan canlı izleyebilirsiniz.