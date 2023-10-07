TFF 1. Lig play-off finalinde Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Şanlıurfaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ŞANLIURFASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Şanlıurfaspor - Gençlerbirliği maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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