TFF 1. Lig play-off finalinde Eyüpspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eyüpspor - Bodrumspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 8. hafta maçında Eyüpspor ile Bodrumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eyüpspor - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EYÜPSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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