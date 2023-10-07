Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'yı 3-0'lık skor ile mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Burak Çoban'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Ali Aytemur, yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı. Savunmaya da çarpan top, kaleci Berke'de kaldı.

20. dakikada sağ taraftan Metehan Baltacı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada topu kontrol eden Ampem, rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Yerden sert gelen meşin yuvarlak, sağ direk dibine çarparak filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada Recep Niyaz'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ahmed Kutucu, sol ayağı ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Sousa'nın bacaklarının arasından ağlara gitti. 2-0

60. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Ampem, rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada savunmanın hatalı geri pasında araya giren Bruno kaleci Sousa'nın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Meteoğlu penaltı noktasını gösterirken kaleci Sousa'ya da kırmızı kart verdi.

83. dakikada VAR tarafından uyarılan hakem, pozisyonu izleyerek kaleci Sousa'yta gösterdiği kırmızı kartı iptal ederek sarı kart ile cezalandırdı.

86. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Bruno, yaptığı vuruşta kalecinin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0



Hakemler: Muhammet Ali Meteoğlu, Özcan Sultanoğlu, Egemen Savran

Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın (Bekir Yılmaz dk. 80), Metehan Baltacı, Claro, Ömer Bayram, Recep Niyaz (Murat Uçar dk. 69), Ahmed Kutucu, Fredy (Kaan Demir), Melih Kabasakal, Ampem (Uğur Demirok dk. 89), Bruno (Mustafa Pektemek dk. 89)

Yedekler: Birkan Tetik, Taşkın İlter, Orozov, Seslar, Samet Çolak

Teknik Direktör: Arda Turan

Bodrum FK: Sousa Üzeyir Erkan, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Muhammed Gönülaçar, Gökdeniz Bayrakdar, Mohammed, Samet Yalçın, Burak Çoban (Balde dk. 72), Celal Dumanlı (Kenan Özer dk. 46)

Yedekler: Bahri Can Tosun, Erkan Değişmez, İmeri, Haqi, Brazao, Adem Metin Türk, Halil İbrahim Sevinç

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Ampem (dk. 20), Ahmed Kutucu (dk. 38) Bruno (dk. 86 pen.), (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Murat Uçar, Mustafa Pektemek (Eyüpspor) Samet Yalçın, Muhammed Gönülaçar, Burak Çoban, Mohammed, Sousa (Bodrum FK)