Göztepe'de istikrarın adı Yalçın Kayan!

Polonyalı kaleci Mateusz Lis ile birlikte maçların tamamında görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Radomir Kokovic'in vazgeçilmezi oldu.

Gürsel Aksel Stadı'nda pazartesi günü Adanaspor'u ağırlayacak olan Göztepe'de Yalçın Kayan şu ana kadar ligde toplam 540 dakika süre aldı ve hiçbir karşılaşmada oyundan çıkmadı. Adanaspor müsabakasında da sahaya ilk 11'de çıkması beklenen Yalçın, geçen sezon da Play-Off'lar dahil 34 karşılaşmada görev alıp, 2821 dakika sahada kaldı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sol bek İsmail Köybaşı sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Tedvaisi devam eden kanat oyuncusu Billal Messaoudi'nin ise durumu maç saatinde netleşecek.