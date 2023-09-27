Manisa Futbol Kulübü'nü deplasmanda 1-0 yenerek moral depolayan 1'inci Lig ekibi Göztepe, pazartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, bu sezon ilkleri de gerçekleştirmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar Adanaspor'u mağlup ettiği takdirde hem ilk iç saha galibiyetini alacak hem de seri yakalayacak.

Bu sezon ev sahibi olarak bir kez Akhisar Spor Toto Stadı'nda iki kez de Gürsel Aksel Stadı'nda sahaya çıkan Göz-Göz, henüz siftah yapamadı. İlk hafta Akhisar'da Sakaryaspor'a 1-0 kaybeden Göztepe, Gürsel Aksel'de ise Çorum FK'ya 2-1 yenilip Bandırmaspor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sezon iki galibiyet alabilen Göztepe seri de yakalayamadı. İlk olarak 4'üncü haftada ezeli rakibi Altay'ı İzmir derbisinde Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tek golle yenen Göztepe ertesi hafta Bandırmaspor'a takıldı. Göztepe son olarak galibiyet serisini geçen sezonun 28'inci haftası ile 35'inci haftası arasında gerçekleştirdi. Bu periyotta Tuzlaspor, Yeni Malatyaspor (hükmen), Denizlispor, Samsunspor, Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor maçlarını kazanan Göztepe, adını Play-Off potasına yazdırmıştı.